Автомобильный мост рухнул в итальянской Генуе и убил десятки людей

@poliziadistato / Twitter

В Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила часть автострады А10. Об этом сообщает во вторник, 14 августа, Reuters. Видео опубликовала в Twitter местная полиция.

Как видно на кадрах с места происшествия вблизи портового города Генуя, рухнул пролет длиной около 100 метров. На мосту могли находиться автомобили. Пока точных сообщений о жертвах или пострадавших нет, однако, по данным скорой помощи, десятки людей погибли.

Агентство ANSA пишет, что под обломками находятся по меньшей мере 10 легковых и грузовых автомобилей. Отмечается, что причиной обрушения мог стать структурный недочет.

Reuters отмечает, что конструкция была возведена в 1960-х годах. Реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.

6 августа мощный взрыв прогремел на мосту вблизи аэропорта итальянского города Болонья. В результате десятки людей пострадали, несколько человек погибли. Причиной стала авария: автовоз столкнулся с бензовозом, перевозившим горючее.

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