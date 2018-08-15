Водителя-убийцу нашли по куску фары

Пользователи имиджборда Reddit помогли американским полицейским найти водителя, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. История опубликована в Twitter офицера дорожно-патрульной службы Джоанны Батисте (Johnna Batiste).

9 августа Батисте написала на своей странице о ДТП в городе Итонвиль, штат Флорида. По ее словам, неизвестный водитель оставил на месте преступления деталь автомобиля, которая отлетела во время столкновения с велосипедистом. Сотрудница службы попросила связаться с ней, если кто-то обладает какой-либо информацией о происшествии.

— Trooper Johnna Batiste (@wspd1pio) 09 августа 2018, 22:34

Спустя несколько часов фотография детали попала на имиджборд Reddit в раздел whatisthisthing, где пользователи обычно отгадывают изображенные на снимке объекты. Один из юзеров под ником JeffsNuts заявил, что вещь похожа на обломок держателя от фары грузовика Chevrolet Blazer 1985-1988 года выпуска.

— Trooper Johnna Batiste (@wspd1pio) 14 августа 2018, 22:03

Вскоре догадку мужчины передали следователям. Уже 15 августа Батисте написала, что скрывшегося с места ДТП водителя арестовали благодаря стараниям пользователей Reddit. Она также приложила фотографию автомобиля, на котором сбили велосипедиста. Как оказалось, водитель действительно ездил на грузовике Chevrolet, который был выпущен в 1986 году.

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