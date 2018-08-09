Обнаружена часть техники убитых в ЦАР журналистов

Ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон убитых 30 июля российских журналистов хранятся в жандармерии Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам, обнаруженная техника может стать важной уликой в расследовании убийства. Представитель МИД рассказала, что в телефоне были две сим-карты — российская и местная. Россия готовит запросы к оператору мобильной связи в ЦАР с просьбой предоставить информацию о звонках и СМС, сделанных с этого телефона.

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Источник издания в ЦАР подтвердил, что у местной полиции есть как минимум один жесткий диск — его нашли в отеле National Hotel в городе Банги. По словам главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, ноутбук при себе был только у Джемаля. Он отметил, что по инструкции журналисты должны были каждый день делать бэкап отснятого материала и хранить его на нескольких дисках. Всего у них было шесть дисков по два терабайта каждый.

Мария Захарова также рассказала, что 7 августа сотрудники посольства России в ЦАР встретились с национальной жандармерией. Дипломатам также удалось поговорить с водителем, перевозившим журналистов, — он оказался единственным выжившим в атаке. Водитель рассказал, что 30 июля около 11 часов журналисты из Банги отправились в Бамбари на востоке страны. По пути они остановились в городе Дамара, где несколько часов вели съемку. После этого они попросили водителя отвезти их в город Декоа — севернее запланированного маршрута. На журналистов напали на трассе в 23 километрах к северу от города Сибю.

Об убийстве российских журналистов стало известно 31 июля. Сообщалось, что они собирали материал для документального фильма о так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Официальный представитель МИД назвала эту информацию «околесицей». Рассматривается версия убийства с целью грабежа и причастности к преступлению мусульманской группировки «Селека».

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