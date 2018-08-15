Итальянских яхтсменов поддержат Pirelli и Prada

Компании Pirelli и Prada поддержат итальянскую команду Luna Rossa Challenge на яхтенной регате America’s Cup (Кубок «Америки»). Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 15 августа.

Сотрудничество, рассчитанное на период с 2018 по 2021 год и включающее серию регат и другие активности, позволит команде принять участие в состязаниях Кубка в Новой Зеландии в 2021 году. Логотипы титульных спонсоров Pirelli и Prada будут размещены на яхте команды. Luna Rossa Challenge поборется за Кубок в пятый раз.

«Pirelli решила стать частью этого проекта, интересного со спортивной стороны и с точки зрения технологий, так как он способен привлечь внимание всего мира к Италии и к бренду Pirelli, — сказал генеральный директор и исполнительный вице-президент Pirelli Марко Тронкетти Провера. — Кубок «Америки», как и «Формула-1» в автоспорте, — самое престижное соревнование с многолетней историей и традициями, олицетворение ценностей, которые разделяет Pirelli».

В 2019 году в рамках America’s Cup World Series стартуют первые две регаты в Средиземном море. В 2020 году в Европе, США и Азии состоятся еще три регаты. В январе 2021 года в Окленде, пройдет регата Prada Cup — отборочная для претендентов на участие в 36-м Кубке «Америки» (запланирован на март 2021 года).

Кубок «Америки» — одна из самых престижных регат в мире, старейшее соревнование в истории яхтенного спорта. В 2021 году регата пройдет в 36-ой раз. Победителем предыдущего состязания стала команда Emirates Team New Zealand.

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