Швейцарские часовщики впечатлились двигателем и шинами суперкара

Швейцарская часовая мануфактура Roger Dubuis анонсировала новинки Международного салона высокого часового искусства SIHH-2018. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 14 декабря.

Первая новинка — часы Excalibur Aventador S в карбоновом корпусе с безелем из розового золота. Механизм модели калибра RD103SQ навеян суперкарами Lamborgini, в частности — конструкцией двигателя Aventador S. Ремешок выполнен из черной ткани Alcantara. Часы выпущены лимитированной серией из 8 экземпляров.

Фото: Roger Dubuis 1 /2

Еще одна новая модель — Excalibur Spider Pirelli с механизмом калибра 820SQ. Он заключен в титановый корпус с DLC-покрытием, титановым безелем и заводной головкой с литой накладкой из белого каучука. Часы снабжены ремешком с белой строчкой. Модели представят публике на Международном салоне высокого часового искусства SIHH-2018 в Женеве в январе будущего года.

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Ранее сообщалось, что французский ювелирно-часовой дом Cartier представил новые женские часы в своей линии Libre. Это четыре дневные и вечерние кварцевые модели в корпусах из белого золота, декорированных бриллиантами, шпинелью и перламутром, — Baignoire Débordante, Baignoire Etoilée, Baignoire Infinie и Baignoire Interdite, а также механические часы в асимметричном корпусе из желтого золота Crash Radieuse.

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