Российские космонавты задержались в открытом космосе

Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Сергей Прокопьев провели за бортом Международной космической станции 7 часов 46 минут вместо запланированных 6 часов 10 минут. Задержка связана с большим объемом работ по установке антенны и другого оборудования для российско-германского эксперимента «Икарус», сообщает «Интерфакс».

Руководитель летно-космического центра ракетно-космической корпорации «Энергия» Александр Калери объяснил, что задержка главным образом возникла при прокладке кабелей. «Была достаточно длинная кабельная трасса, это всегда сложная работа. Кабелей много, нужно перемещаться, и страховаться, и приводить их в порядок», — сказал Калери.

Из-за этого космонавтам пришлось сократить объем работ по другому эксперименту под названием «Тест». В его рамках демонтировались устройства-экспонаты с микроорганизмами, размещенные в августе 2017 года на внешней поверхности российского сегмента МКС, которые позже вернут на Землю. Там их будут исследовать ученые, изучающие временные ограничения сохранения жизнеспособности микроорганизмов в условиях открытого космоса.

Отмечается, что выход в космос был вторым для российских космонавтов в 2018 году. В феврале космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин установили рекорд по продолжительности пребывания в открытом космосе среди коллег из России. Всего они находились в безвоздушном пространстве 8 часов 13 минут, на 6 минут перекрыв достижение Сергея Рязанского и Олега Котова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!