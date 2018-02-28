Экипаж МКС вернулся на Землю

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-06» с российским космонавтом Александром Мисуркиным и астронавтами США Марком Ванде Хай и Джо Акабой приземлилась в Казахстане. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами, передает РИА Новости.

Поисковый отряд уже добрался до капсулы и приступил к эвакуации космонавтов. Самочувствие экипажа хорошее.

Экипаж провел на станции 168 суток. На МКС ждать следующего экипажа (55/56) остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

Мисуркин в паре с Антоном Шкаплеровым, оставшимся на МКС, 3 февраля установили новый рекорд по продолжительности пребывания в открытом космосе среди российских космонавтов. Всего они находились в безвоздушном пространстве 8 часов 13 минут, на 6 минут перекрыв достижение Сергея Рязанского и Олега Котова.

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