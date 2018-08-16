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Вратарь забил гол на последней минуте и спас команду от поражения

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Вратарь английской футбольной команды «Гисборо» Джордан Никсон забил мяч на 94-й минуте и спас команду от поражения в матче первого раунда Кубка Англии против «Ньютон Эйклифф». Видео появилось в Twitter-аккаунте The Non-League Paper.

В концовке встречи «Гисборо» проигрывал со счетом 2:3. Голкипер команды побежал в штрафную площадь соперника, где принял мяч на грудь и забил. Счет стал 3:3, и по регламенту турнира «Гисборо» обеспечил себе переигровку.

В ответном матче Никсон отстоял на «ноль», а его команда победила (2:0) и прошла дальше.

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