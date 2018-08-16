Plus-size-блогер рассказала о нелепых комплиментах мужчин

Британская plus-size-блогер Стэфани Йебоа (Stephanie Yeboah) поделилась с читателями сообщениями, которые она получает в сервисах знакомств от мужчин. Скриншот переписки опубликован на ее странице в Twitter.

Пользователь под ником Milkshake49 написал, что он один из немногих парней, кому нравятся «большие и грудастые черные леди».

«Это все, что я получаю. Мне тошно», — прокомментировала блогер неоднозначный комплимент от незнакомца.

Твит последовал вскоре после колонки в блоге Nerd About Town, где чернокожая девушка рассказала о других подобных проявлениях внимания со стороны мужчин. По словам Йебоа, многие обращают внимание только на ее внешность, игнорируя черты характера.

«Они не видят меня как многогранную, умную, веселую и добрую женщину. Я для них стереотипно сексуальная агрессивная черная женщина, которая должна быть благодарна, что белые мужчины находят меня относительно красивой», — заявила plus-size блогер.

В качестве доказательств Йебоа привела несколько примеров комплиментов от незнакомцев. Один из них предположил, что черные девушки «дикие в постели». Другой назвал девушку «доминирующей черной королевой».

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