Пожилой мужчина увидел себя в меме и пришел в ярость

Пожилой мужчина сильно разозлился, узнав о существовании мема с ним в главной роли. Об этом рассказала его внучка по имени Брук на имиджборде Reddit.

Девушка заявила, что ее двоюродный брат случайно наткнулся в Twitter на фотографию, сделанную незнакомцем. На снимке изображены несколько общающихся пожилых друзей, которые сидели в ресторанном дворике торгового центра. Одним из этих людей оказался родственник Брук.

Под фото автор написал Squad Goals («Цели отряда») — название популярного американского мема. Пользователи часто пишут эту фразу под фотографиями, на которых группа людей носит похожую одежду и увлечена одними и теми же вещами. Внучка отметила, что снимки с ее дедушкой набрали тысячи репостов.

«Мы сказали ему об этом, но он не знал, что такое мем, и очень разозлился, что незнакомец опубликовал фотографию с ним в интернете без его ведома», — отметила девушка. Позднее она объяснила пожилому человеку концепцию мемов и рассказала о значении Squad Goals, после чего родственник признал картинку довольно забавной.

В интервью для издания Mashable Брук рассказала, что фотография ее дедушки впервые была опубликована более четырех лет назад, однако она не знает ее автора.

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