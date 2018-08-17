Личными данными россиян захотели распоряжаться без их ведома

Представители бизнеса предложили поправки в закон «О персональных данных», которые позволяют компаниям без уведомления передавать персональные данные граждан третьим лицам. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Согласно законопроекту, компании смогут самостоятельно распоряжаться имеющимися у них персональными данными и передавать их на обработку подрядчику без ведома владельца. При этом подрядчик, получивший данные на обработку, также сможет передавать их третьим лицам, уведомив компанию-заказчика.

Отвечать за сохранность данных придется той компании, которая получила согласие гражданина на их обработку.

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Отмечается, что нововведения позволили бы многопрофильному бизнесу и стартапам расширить спектр дистанционных услуг и предлагать клиентам именно то, что им интересно. С другой стороны, в случае принятия поправок пользователь потеряет четкий контроль за передачей его персональных данных и станет бесправным в этом процессе.

К персональным данным россиян уже получили доступ банки. С 30 июня они начали собирать биометрические данные (запись голоса и образ лица) в рамках проекта по удаленной аутентификации. С помощью этой информации клиенты смогут проходить удаленную авторизацию и пользоваться услугами любого банка, участвующего в системе, даже если у них не было там открытого счета.

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