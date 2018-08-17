На Украине захотели ввести визы для россиян

Россияне, которые едут на Украину, должны получать визу. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Чижмарь в эфире телеканала ZIK.

«Я не возражаю, чтобы российские артисты и люди, у которых бизнес на Украине, ездили сюда. Но они должны знать заранее, что если они едут, то должны получить визу. Потому что не может пограничник за 5 минут оценить, едет человек с хорошими или плохими намерениями», — отметил депутат.

По его словам, если страна находится в состоянии войны, то и режим на ее территории должен быть установлен соответствующий. Это, считает Чижмарь, необходимо для демонстрации твердой позиции.

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В июне сообщалось о планах Украины открыть 56 новых визовых центров, которые будут предоставлять иностранцам услуги по приему ходатайств при оформлении виз для въезда на территорию страны. Восемь из них должны были появиться в российских городах: в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

Между Россией и Украиной в настоящий момент действует безвизовый режим. Однако с 1 января 2018 года украинская сторона ввела биометрический контроль для всех иностранных граждан, которые пересекают государственную границу. В МИД России считают, что это противоречит действующему положению о безвизовых поездках.

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