Украина откроет визовые центры в России

Украина в течение нескольких недель откроет визовые центры в восьми городах России. Об этом в четверг, 14 июня, сообщается на странице департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Как отмечается, в период с 15 июня по 1 августа в нескольких странах будут открыты 56 новых визовых центров, которые будут предоставлять иностранцам услуги по приему ходатайств при оформлении виз для въезда на Украину. Восемь из них появятся в российских городах: в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

«Иностранцы, которые проживают в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и по желанию получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенного комфорта и тому подобное)», — говорится в сообщении.

На данный момент между Россией и Украиной действует безвизовый режим. При этом с 1 января 2018 года при пересечении границы Украины иностранцами введен биометрический контроль, который действует для граждан 71 страны. Процедуре подвергаются и россияне, которые в большинстве случаев посещают страну с личными и семейными целями. Помимо этого, пересечение границы иностранцами стало возможным только по биометрическим паспортам. По утверждению МИД России, это противоречит действующему положению о безвизовых поездках.

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