Украина заполучила биометрию двух тысяч россиян

Биометрический контроль на границе Украины за первые сутки работы новой системы прошли почти 1,9 тысячи россиян. Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Олег Слободян в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в целом 1 января границу пересекли более 3,3 тысячи иностранцев из категории, которая подлежит биометрическому контролю. «Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют», — отметил Слободян.

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Биометрический контроль при пересечении границы Украины иностранцами введен 1 января 2018 года. Он будет действовать для граждан 71 страны. Процедуре подвергаются и россияне, которые в большинстве случаев посещают страну с личными и семейными целями. Помимо этого, пересечение границы иностранцами стало возможным только по биометрическим паспортам. По утверждению МИД России, это противоречит действующему положению о безвизовых поездках.

В конце декабря 2017 года ведомство предупредило россиян о возможных проблемах при пересечении границы из-за новых дополнительных требований Госпогранслужбы Украины.

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