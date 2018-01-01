Климкин рассказал о главных достижениях Украины в 2017 году

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин записал видеообращение, в котором перечислил главные достижения Украины в 2017 году. Видео доступно на YouTube.

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К достижениям он причислил введение безвизового режима с Европейским союзом и освобождение украинских военнопленных из зоны вооруженного конфликта в Донбассе .

Он отметил, что 2017 год был полон «позитивных чувств». «Это был год особых эмоций, в том числе очень положительных эмоций. Я вспоминаю лица украинцев, которые 11 июня первый раз пересекали границу Европейского союза по безвизу», — рассказал он.

«Нам нужно больше таких положительных эмоций. Нам нужно больше такого драйва в будущем», — добавил Климкин.

28 декабря своим мнением о главном достижении Украины в 2017 году поделился президент страны Петр Порошенко. «С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не оплачивая визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому союзу. Железный занавес Российской империи или СССР разрушен», — заявил Порошенко.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.

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