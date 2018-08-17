Найдены следы древней разрушительной катастрофы

Ученые Аризонского университета в США определили точное время Минойского извержения — катастрофического извержения вулкана Санторин, которое разрушило остров Тира и было мощнее взрыва Кракатау. По оценкам исследователей, это произошло 1600-1525 лет до нашей эры. Об этом сообщает издание Science Alert.

Минойское извержение относят к ультраплинианскому типу. По шкале вулканической активности (VEI) оно на два пункта превосходило извержение Везувия в 79 году нашей эры и Сент-Хеленс в 1980 году нашей эры и на один пункт — взрыв Пинатубо в 1991 году нашей эры и Кракатау в 1883 году. Вулканом было выброшено 40-80 кубических километров горной породы, а эруптивная колонна достигла высоты 38-39 километров. Мощность взрыва была сравнима с мощностью 200 тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Считается, что извержение вызвало упадок крито-минойской цивилизации.

Исследования, проведенные ранее, показали, что минойское извержение произошло между 1650 и 1500 годами до нашей эры. В новой работе ученые проанализировали 285 образцов долгоживущих деревьев, растущих на территории Северной Америки и Ирландии. Поскольку сильное извержение вулкана вызывает падение прозрачности атмосферы по всей Земле и глобальное похолодание, то древесные годовые кольца становятся более тонкими. С помощью радиоуглеродного анализа возможно определить возраст колец.

Ученые обнаружили в образцах из разных мест земного шара четыре очень узких кольца, чей возраст достигал около 3600 лет. По их мнению, причиной этого является минойское извержение.

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