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Жертвами рухнувшего моста в Генуе стала целая семья

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Во время спасательных работ в итальянской Генуе под завалами рухнувшего моста обнаружили семью из трех человек. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

Тела отца, матери и их девятилетнего сына нашли в автомобиле, который был раздавлен бетонными блоками. Кроме того, сообщается, что из-под завалов извлекли тело 42-го погибшего, однако эта информация пока не подтверждена властями. Возможно, это последняя жертва, так как в списке пропавших без вести оставалось всего одно имя.

По данным местных властей, в больницах находятся десять раненых. Девять из них в тяжелом состоянии.

18 августа в Италии объявлено днем национального траура.

Часть автомобильного моста в Генуе длиной около 200 метров обрушилась 14 августа. В результате под завалами оказались десятки легковых машин и несколько грузовиков. Спасатели также предупредили, что еще одна часть моста в Генуе, оставшаяся без креплений, может рухнуть на жилые дома.

Что именно стало причиной обрушения, пока неизвестно. По одной из версий, инцидент произошел из-за сильного дождя. По словам прокурора Генуи, это произошло из-за человеческой ошибки, а не рокового стечения обстоятельств.

Мост Моранди, известный также как Виадук Польчевера, располагался над промзоной, железнодорожными путями и рекой. Его общая длина — 1102 метра, дорога проходила на высоте 45 метров от земли. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах. По данным прессы, реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.

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