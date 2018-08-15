После обрушения моста в Генуе ввели годовой режим ЧП

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел чрезвычайное положение в регионе Легурия, в столице которого — городе Генуя — обрушился автомобильный мост. Об этом сообщает Reuters.

Глава правительства объявил на пресс-конференции, что режим чрезвычайной ситуации вводится по просьбе местных властей. Он продлится год. Премьер указал, что на ликвидацию последствий потребуется пять миллионов евро, пишет ТАСС.

Конте также возложил ответственность за обрушение моста на компанию Autostrade per l'Italia, занимающуюся обслуживанием автодорог в стране. По его словам, организация ответственна за обеспечение безопасности. Ранее министр экономического развития Италии и вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил, что уже начата процедура расторжения концессионного соглашения с этой компанией.

Часть автомобильного моста в Генуе длиной около 200 метров обрушилась 14 августа. В результате под завалами оказались десятки легковых машин и несколько грузовиков. В настоящее время известно о 39 погибших и 16 пострадавших. Спасатели также предупредили, что еще одна часть моста в Генуе, оставшаяся без креплений, может рухнуть на жилые дома.

Что именно стало причиной обрушения, пока неизвестно. По одной из версий, инцидент произошел из-за сильного дождя. По словам прокурора Генуи, это произошло из-за человеческой ошибки, а не рокового стечения обстоятельств.

Мост Моранди, известный также как Виадук Польчевера, располагался над промзоной, железнодорожными путями и рекой. Его общая длина — 1102 метра, дорога проходила на высоте 45 метров от земли. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах. По данным прессы, реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.

@poliziadistato / Twitter

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