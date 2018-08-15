Названа причина обрушения моста в Генуе

Обрушение автомобильного моста Моранди в итальянской Генуе произошло из-за человеческой ошибки. Об этом в среду, 15 августа, заявил прокурор города Франческо Коцци, передает РИА Новости.

«Это не роковое стечение обстоятельств», — подчеркнул он. По словам гособвинителя, прокуратуре предстоит собрать документы и показания относительно строительства моста и работ по его обслуживанию.

Министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо ранее в среду возложил всю полноту ответственности за произошедшее на компанию Autostrade per l'Italia, занимающуюся обслуживанием автодорог в стране. По его словам, в ведомстве транспорта и инфраструктуры уже начали процедуру расторжения концессионного соглашения с этой компанией.

Представители Autostrade per l'Italia распространили сообщение, в котором указывалось, что на мосту «велись работы по укреплению перекрытия виадука». В компании опровергли информацию о том, что конструкция находилась в опасном состоянии.

Часть автомобильного моста в Генуе длиной около 200 метров обрушилась 14 августа. В результате 30-35 легковых машин и несколько грузовиков оказались под завалами. В настоящее время известно о 37 погибших, отмечает Reuters.

Мост, известный также как Виадук Польчевера, располагался над промзоной, железнодорожными путями и рекой. Его общая длина — 1102 метра, дорога проходила на высоте 45 метров от земли. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах. По данным прессы, реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.

@poliziadistato / Twitter

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