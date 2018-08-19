Отказавшийся выступать в России украинский футболист переехал в Хабаровск

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Виталий Приндета

Украинский защитник Виталий Приндета стал игроком клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается на сайте команды.

По его словам, он с удовольствием согласился на переход. «Я следил за российской премьер-лигой, поэтому знал о команде "СКА-Хабаровск". Считаю, что здесь команда премьер-лиги, и она должна играть там», — заявил он.

При этом полтора года назад Приндента в интервью говорил, что не станет переходить в клуб из России по политическим мотивам: «Сейчас такие отношения между Украиной и Россией, что я бы не согласился туда ехать, даже если бы мне предложили хороший контракт. Если была бы другая ситуация, тогда — возможно. Но каждому свое».

Последним клубом 25-летнего футболиста была греческая «Ламия».

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