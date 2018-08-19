«Россети» поправили энергоснабжение Дагестана

Оператор электрических сетей «Россети» подвел итоги масштабных учений, проходивших с 20 июля по 14 августа в Дагестане. В мероприятиях участвовало 2 506 человек и 871 единица техники из 15 дочерних и зависимых обществ компании. Учения проводились в пяти важных районах «Дагестанской сетевой компании» (входит в ПАО «МРСК Северного Кавказа», дочерней компании «Роосети»).

ПАО «Россети» рассматривало прошедшие учение как первый шаг в решении накопившихся проблем в энергоснабжении Дагестана с целью ликвидировать технологические нарушения, раскрыть социально-экономический потенциал республики, а также улучшить качество жизни ее жителей. Уровень потерь электроэнергии в регионе составлял 37 процентов при показателе изношенности оборудования в 76 процентов. За пять месяцев 2018 года в республике произошло 389 аварий, что на 20,4 процента выше чем за аналогичный период 2017 года. А средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей равна 7,8 часа. При этом в регионе низкий уровень оплаты предприятиями ЖКХ — 14 процентов, а уровень оплаты за поставленную электроэнергию — 72 процента.

В ходе учений было отремонтировано 242 трансформаторных подстанции, которые были оснащены почти полутора тысячами устройств сбора и передачи данных. Было установлено 18 тысяч приборов учета электроэнергии, заменено более семи с половиной тысяч опор воздушных линий и 607 километров проводов на самонесущий изолированный провод.

В результате учений более одного миллиона жителей Дагестана получили надежное электроснабжение, соответствующее общероссийским стандартам. Экономический эффект от мероприятий оценивается в 72 миллиона киловатт в час за год снижения потерь электроэнергии, что эквивалентно сумме в 232 миллиона рублей в год. На десять процентов снизился уровень износа оборудования и аварийность, а средняя продолжительность перерывов в энергоснабжении упала на двадцать процентов.

Учения активно поддержали жители и местные власти Республики Дагестан. «То, что делают эти ребята — просто высший пилотаж! Часть нашего села расположена на склоне горы, улочки узкие, спуски крутые и в то же время извилистые — не каждая легковушка развернется, — говорит глава села Карабудахкент Абдулмеджид Гаджиев, — Так они не просто проезжают там на крупногабаритной спецтехнике, но еще поднимают и монтируют опоры! Это сродни подвигу!».

