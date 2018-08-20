Свыше 40 тысяч растений высадят на фестивале цветов в Подмосковье

Более 40 тысяч растений высадят на фестивале «Цветы Подмосковья», который пройдет с 23 по 25 августа в Ногинске. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 20 августа.

«Мы не первый год проводим данное мероприятие, и с каждым годом его посещаемость растет в геометрической прогрессии. В прошлом году пришло более 30 тысяч зрителей. Мероприятие давно стало весьма востребованным и находит широкий отклик среди населения», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, все цветочные композиции этого фестиваля останутся в местном городском парке культуры и отдыха. Он подчеркнул, что мероприятие позволит профессионалам и любителям обменять оптом и идеями.

«Цель мероприятия — создание комфортных общественных пространств, улучшение качества городской среды», — говорится в сообщении.

Фестиваль «Цветы Подмосковья» был организован по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В этом августе состоится уже 16 мероприятие.

