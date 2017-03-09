Жители Подмосковья потратили на цветы к 8 Марта 300 миллионов рублей

Жители Московской области потратили на цветы к 8 Марта в общей сложности около 300 миллионов рублей. Об этом сообщили телеканалу «360» в пресс-службе министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.

Отмечается, что объемы продаж цветов в преддверии праздника выросли на 70-80 процентов. Самой популярной продукцией традиционно стали розы, мимозы и тюльпаны. Цветы продавались примерно в тысяче торговых точек.

Материалы по теме С таким-то марта Как встречают весну в разных странах мира

8 марта сетевое издание m24.ru сообщило, что в Москве спрос на цветы вырос в 15 раз. У столичного Рижского рынка, где продается такая продукция, еще до открытия в этот день выстроились огромные очереди. Цветочные лавки по всей Москве изменили график. Некоторые из них работали в круглосуточном режиме.