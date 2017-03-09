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Жители Подмосковья потратили на цветы к 8 Марта 300 миллионов рублей

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Жители Московской области потратили на цветы к 8 Марта в общей сложности около 300 миллионов рублей. Об этом сообщили телеканалу «360» в пресс-службе министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.

Отмечается, что объемы продаж цветов в преддверии праздника выросли на 70-80 процентов. Самой популярной продукцией традиционно стали розы, мимозы и тюльпаны. Цветы продавались примерно в тысяче торговых точек.

8 марта сетевое издание m24.ru сообщило, что в Москве спрос на цветы вырос в 15 раз. У столичного Рижского рынка, где продается такая продукция, еще до открытия в этот день выстроились огромные очереди. Цветочные лавки по всей Москве изменили график. Некоторые из них работали в круглосуточном режиме.

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La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
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