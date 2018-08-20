Названы регионы России с самой грязной землей

Рейтинг регионов России с наиболее загрязненной почвой возглавил Приморский край, где 44 процента образцов не соответствуют гигиеническим нормативам. Таковы данные Роспотребнадзора по итогам прошлого года, сообщают «Известия».

На втором и третьем месте по степени загрязненности земли расположились Новгородская область и Санкт-Петербург — 33 процента и 29 процентов соответственно. Далее Кировская область (27 процентов), Северная Осетия (23 процента) и Челябинская область (21 процента). В десятку регионов с наиболее загрязненной почвой вошла и Москва: не соответствуют нормам почти 13 процентов образцов почвы.

Самыми чистыми регионами стали Севастополь, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Калмыкия, Адыгея, Дагестан, Марий Эл и Горный Алтай.

Отмечается, что было проанализировано более 300 тысяч проб: половину образцов собрали на территориях детских садов, школ и детских площадок. Среди опасных веществ специалисты обнаружили марганец, свинец, ртуть и пестициды.

Ранее были названы регионы России с самыми здоровыми детьми: самыми благополучными по числу заболеваний среди детей до 14 лет стали Чечня, Кабардино-Балкария, Тыва и Адыгея.

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