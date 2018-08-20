Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов

Главный редактор британского издания Vogue Эдвард Эннифул объяснил, почему мужчинам-гомосексуалам тяжело дается модельная карьера. Его слова приводит Independent.

По его мнению, геям трудно преодолеть страх быть осужденными обществом из-за своего несоответствия голливудскому образу «идеального мужчины».

«Голливуд показывает устаревшую версию идеального мужчины, согласно которой он не может быть геем. Но мы-то знаем, что это не так, — говорит Эннифул, — геев всегда видят "другими". Я никогда не думаю о сексуальных предпочтениях людей. Я смотрю на то, что они могут предложить». Он также добавил, что сегодня таким мужчинам становится комфортнее выходить на подиум, а это значит, что индустрия моды на верном пути.

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В мае нью-йоркский фотограф и кастинг-директор Коди Чандлер открыл модельное агентство New Pandemics, на работу в которое будут приглашать исключительно представителей сообщества ЛГБТ. По словам основателя компании, моделями смогут стать геи любого пола, национальности и комплекции.

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