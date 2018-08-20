Создатель первых в мире кварцевых часов умер на втором веку жизни

Создатель первых в мире кварцевых часов Рене Лекультр умер в Швейцарии в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Arcinfo со ссылкой на заявление семьи Лекультра.

Рене Лекультр был внуком основателя швейцарской часовой фирмы Jaeger-LeCoultre Антуана Лекультра.

Первая марка наручных кварцевых часов — Beta 1 — была представлена в 1967 году на ежегодном конкурсе точности, который проводился Швейцарским обществом хронометрии (СЕН).

Также Лекультр основал Швейцарский центр электроники и микротехники, который в 1984 году заменил СЕН.

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