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Jaeger-LeCoultre стилизовала часы-бестселлер в духе ар-деко

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Швейцарская мануфактура Jaeger-LeCoultre представила новую ювелирную версию своих часов-бестселлера Reverso — Reverso One Duetto Jewelry. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 31 июля.

Часы в корпусе и на браслете из розового золота выдержаны в стиле ар-деко 1920-1930-х годов. Ромбовидные звенья браслета инкрустированы бриллиантами, этот же мотив украшает «вечерний» циферблат, один из двух циферблатов модели. «Дневной» циферблат с черными арабскими цифрами в ардекольном начертании выполнен из белого балийского перламутра. Часы оснащены механизмом с ручным подзаводом Jaeger-LeCoultre 844.

Мануфактура Jaeger-LeCoultre основана в 1833 году в швейцарском местечке Ле-Сантье (кантон Во) Антуаном Лекультром. За время своего существования компания разработала более 1240 различных часовых калибров и зарегистрировала около 400 патентов. Часы Reverso в прямоугольном корпусе, поворачивающемся вокруг своей оси, были впервые представлены в 1931 году.

На Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) в январе 2017 года мануфактура представила ряд новых моделей, в том числе хронометр Geophysic Tourbillon UTC с турбийоном.

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