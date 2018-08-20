Актрису из «Моей прекрасной няни» госпитализировали

Народная артистка России Галина Польских госпитализирована в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Актриса попала в больницу после того, как ее укусила оса. У Польских началась сильная аллергическая реакция, она проявлялась в проблемах с дыханием, сыпи и слабости.

Отмечается, что артистка уже получила необходимую помощь в клинике.

Галина Польских сыграла в фильмах «Я шагаю по Москве», «Тени исчезают в полдень», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Ландыш серебристый» и «Белые ночи», а также в сериалах «Клубничка», «Ранетки» и «Моя прекрасная няня».

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