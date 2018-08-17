У актера из «Место встречи изменить нельзя» произошло кровоизлияние в мозг

В Петербурге экстренно госпитализировали актера Евгения Леонова-Гладышева. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает 78.ru.

По информации источника, артист находится в реанимации нейрохирургического отделения Елизаветинской больницы. Состояние Леонова-Гладышева оценивается как тяжелое.

Отмечается, что у актера диагностировано кровоизлияние в мозг. Накануне 66-летнему Леонову-Гладышеву провели операцию.

Евгений Леонов-Гладышев — народный артист России. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Место встречи изменить нельзя», «Фронт без флангов», «Фронт в тылу врага», «Убойная сила».

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