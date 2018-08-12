Названа причина смерти актера сериала «Улицы разбитых фонарей»

Народный артист России, актер театра «Современник» Анатолий Узденский скончался на 67-м году жизни. Причиной смерти, предположительно, стали проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщает ФАН со ссылкой на источник в театре.

Отмечается, что артист находился в отпуске в Новосибирске. «Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце», — сказали в театре.

Прощание и похороны пройдут в Москве. О дате и времени в театре сообщат позднее.

Анатолий Узденский играл в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М. Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы». На его счету также роли в популярных сериалах «Убойная сила», «Ментовские войны», «Бандитский Петербург», «Гражданин начальник», «Каменская».

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