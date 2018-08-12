Умер автор книги десятилетия Видиадхар Найпол

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2001 года Видиадхар Найпол умер в Лондоне на 86-м году жизни. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на его семью.

Родившийся в Тринидаде и Тобаго, Найпол получил Нобелевскую премию за «непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято».

Его книга 1971 года «В подвешенном состоянии» была отмечена Букеровской премией. Позднее она была отобрана в список лучших произведений за каждое десятилетие с момента основания премии в 1969 году. Тогда приз присудили канадскому писателю Майклу Ондатже за роман «Английский пациент».

23 мая сообщалось о смерти американского писателя Филипа Рота. Обладатель Пулитцеровской премии за роман «Американская пастораль», трехкратный лауреат Международной Букеровской премии также скончался в возрасте 85 лет.

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