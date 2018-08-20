Штурм здания военной полицией попал на видео

tvzvezda.ru

На базе учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск под Хабаровском прошел первый этап учений военной полиции. Телеканал «Звезда» опубликовал видео штурма склада с боеприпасами, захваченное условными террористами.

По сигналу тревоги подразделение антитеррора должно было окружить здание и под прикрытием бронетраспортера и вертолета МИ-8 начать штурм. В результате военной полиции удалось освободить здание и эвакуировать мирных граждан без применения оружия.

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