Женщине подрезали второй хвост

Американский дерматолог Сандра Ли (Sandra Lee) прооперировала девушку с новообразованием между ягодиц, напоминающим хвост. Операция была показана в телевизионном реалити-шоу врача, сообщает издание Daily Mirror.

22-летняя Тейлор обратилась к Ли с жалобой на хвостик, который вырос у нее в районе копчика. Она объяснила, что он был у нее с детства. Врачи полагали, что это липома — безвредная жировая опухоль. В 2016 году ее удалили, однако она вернулась.

Ли показалось странным, что липома была у Тейлор от рождения. Обычно для появления такой опухоли требуется время. Кроме того, дерматолога обеспокоило, что удаленный хвостик снова вырос. Это могло свидетельствовать о том, что ситуация сложнее, чем казалось ее предшественникам.

МРТ показала, что жировые отложения касаются спинного мозга. Это, по мнению Ли, делает полное удаление липомы опасным. Она посоветовала пациентке ограничиться уменьшением размера нароста и приданием ему более эстетичной формы.

После операции девушка заявила, что в восторге от результата. Тем не менее, она планирует проконсультироваться у нейрохирурга насчет удаления остатков липомы.

В июле сообщалось, что фермер из Индии решился на удаление опухоли, которая росла на его шее в течение 20 лет. Он решил обратиться к врачам только когда новообразование достигло размеров его головы.

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