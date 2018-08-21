Канадский тренер оставит Медведеву ради олимпийского чемпиона

Российская фигуристка Евгения Медведева выступит на чемпионате России в Саранске без канадского тренера Брайана Орсера. Об этом в интервью «Р-Спорт» рассказала мама спортсменки Жанна Девятова.

«Работать с Женей в Саранске будет помощница Орсера Трейси Уилсон, а сам Брайан полетит в Японию. Так совпало, что в одни сроки с чемпионатом России там будет проходить национальное первенство, на котором будет выступать двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю», — заявила мама фигуристки.

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По словам Девятовой, Орсер приедет только на контрольные прокаты спортсменки. «Орсер и Уилсон прилетят в Россию непосредственно к началу мероприятия. Женя появится в столице на сутки раньше и планирует провести первую тренировку в Новогорске 6 сентября», — добавила она.

В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы под руководством Орсера. На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске.

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