Модели восстали против унизительного заявления сестры Кардашьян

Подписчики восстали против модели и участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер после ее унизительного заявления, которое было опубликовано в соцсети Instagram.

«С самого начала я тщательно выбирала, в каких модных показах буду принимать участие. Я никогда не была одной их тех девушек, которые выходят на подиум по 30 раз за сезон, или что они там делают. Сил им», — сказала Дженнер. Модель добавила, что кроме модельного бизнеса в ее жизни было множество разных профессий, и она была на пороге нервного срыва.

Слова Дженнер разозлили коллег по индустрии. «Я так зла. Это ужасное неуважение к 99 процентам людей в бизнесе. Да, они работают, чтобы добиться успеха. Пожалуйста, спустись на землю!», — прокомментировала модель Victoria’s Secret Моника Ягачак.

«Может, "тем девушкам" просто нужно оплачивать свои счета, поэтому они и участвуют в 30 показах? Нет слов», — согласилась российская топ-модель Вита Сидоркина.

«"Или что они там делают" — стараются подняться и заработать денег, чтобы обеспечить себя и свои семьи», — написала еще одна россиянка модель Дарья Строкоус.

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Представители Кендалл Дженнер высказались в защиту девушки. «Она не это имела в виду. Вы вырвали цитату из контекста. Она знает, что многие участвуют и в 80 шоу за сезон. Это их путь, она восхищается их упорством и желает им сил. Это достижение», — объяснили они.

В мае поклонники высмеяли американскую топ-модель Кендалл Дженнер за заметно отредактированный живот на фотографии, опубликованной в ее Instagram-аккаунте. На снимке c подписью «абсолютно сухая» Дженнер сидела топлес с бокалом красного вина. Подписчики заметили, что стена, находящаяся на уровне живота девушки, изогнута.

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