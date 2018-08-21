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В Кремле ответили на обвинения Microsoft

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Дмитрий Песков

Заявления компании Microsoft о якобы предпринимающихся попытках российского вмешательства в американские выборы ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 21 августа.

«Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборах. Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборах не было. О ком именно идет речь, что является доказательствами, и на основании чего делаются выводы вот такой категории, мы не понимаем. Такие данные отсутствуют», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле по-прежнему нет понимания, на основе чего строятся серьезные обвинения: «Что за Fancy bear, при чем тут военная разведка российская».

Во вторник агентство Associated Press сообщило, что компания Microsoft заявила о новой попытке хакерской группы Fancy Bear совершить кибератаку на политические силы перед промежуточными выборами в Конгресс. Ранее американские компании в области кибербезопасности обвинили Fancy Bear в работе на российские власти.

В американских политических кругах неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в выборы президента США. В конце июля к этой риторике присоединился действующий американский президент Дональд Трамп. Он заявил, что Россия попытается вмешаться в выборы в США в ноябре этого года. Республиканец полагает, что российская сторона намерена поддержать Демократическую партию.

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