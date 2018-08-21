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Охранники птицефабрики взяли школьника в плен и обещали засунуть в мясорубку

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Охранники Среднеуральской птицефабрики в Свердловской области заперли 16-летнего экоактивиста в подсобке и угрожали убить его за то, что он крепил листовки на лобовые стекла автомобилей на парковке. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, листовки были обращены к сотрудникам предприятия и содержали призыв обратить внимание на отсутствие системы очистки на ферме.

Адвокат школьника Анастасия Удеревская рассказала Znak.com, что родители школьника обратились к ней 17 августа. По ее словам, сотрудники ЧОПа подошли к подростку на автостоянке, схватили его, отобрали телефон и затащили в подсобное помещение, где продержали полтора часа, после чего вызвали полицию.

«Один из них — бывший сотрудник полиции — угрожал ему, что "перешибет палкой", и что если он не признается, по чьей инициативе распространяет листовки, его вывезут на территорию птицефабрики и отправят в промышленную мясорубку», — сказала Удеревская.

В отделе полиции полицейские не стали составлять на школьника административный протокол из-за раздачи листовок. По просьбе адвоката была проведена проверка действий охранников и возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК («Незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего») и статье 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

В середине августа вокруг птицефабрики разгорелся очередной скандал из-за отходов, которые она сливала в местное болото у истока реки Пышма. Судебные приставы заставили руководство перекрыть трубопровод с птичьим пометом и закрыть убойный цех. Ранее предприятие было оштрафовано более чем на 550 тысяч рублей.

Издание URA.RU писало, что из-за несоблюдения правил утилизации отходов ферма оказалось под угрозой закрытия, 800 человек могут остаться без работы. Бывшее и нынешнее руководство птицефабрики утверждает, что очистительные сооружения установить невозможно из-за их дороговизны и отсутствия денег у предприятия.

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