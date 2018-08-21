В Подмосковье мать устроилась на работу и лишилась сына

В подмосковном городе Ступино пятилетний ребенок умер, пока его мать устраивалась на работу. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.

По предварительным данным, 20 августа в городе Ступино местная жительница, приехав устраиваться на работу, оставила сына в машине с заблокированными дверьми и закрытыми окнами. Вернувшись, она обнаружила мальчика без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения ребенку смерти по неосторожности.

Местное издание «Ступинская панорама» уточняет, что, вероятно, мальчику стало плохо из-за духоты в машине, он потерял сознание и захлебнулся рвотными массами. 35-летняя мать отсутствовала около двух часов. В результате трагедии у нее случился нервный срыв. Семья считается благополучной, на профилактических учетах не состоит.

В июне 2017 года в Правила дорожного движения был добавлен пункт, по которому запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

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