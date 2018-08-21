Су-57 оснастили новым оборудованием

Пятый летный опытный образец перспективного российского истребителя Су-57 (Т-50-5Р с бортовым номером 055) получил подвесной контейнер целеуказания 101КС-Н. Снимок самолета с новым оборудованием, сделанный 17 августа 2018 года на авиашоу в честь 65-летия Луховицкого авиационного завода, показал блог bmpd.

Официально 101КС-Н обозначается как «многоканальная оптическая прицельная система подвесного типа, предназначенная для обнаружения и опознавания наземных целей, а также для обеспечения применения авиационных средств поражения по ним».

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Данное оборудование разработано для самолета Су-57 «Уральским оптико-механическим заводом» (Екатеринбург) в качестве составной части оптико-электронной интегрированной системы 101КС в рамках опытно-конструкторской работы «Атолл».

Первый полет российский истребитель пятого поколения Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийных закупок машины. В ближайшие годы военное ведомство запланировало получить всего 12 таких истребителей.

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