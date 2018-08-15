Летчик назвал главные задачи Су-57

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для прорыва ПРО противника и уничтожения целей на его территории, а в случае необходимости допускает переоборудование в ударный самолет, заявил телеканалу «Звезда» на полях Армейских международных игр летчик-испытатель «Сухого» Роман Кондратьев.

«Этот самолет не всегда может быть стелс. Малозаметность нужна для узких задач, например для прорыва ПВО, когда нужно уничтожить цель на территории противника, или для других особых задач по защите воздушного пространства. Но при этом машина может использоваться в том числе и как ударный самолет», — отметил специалист.

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Кондратьев также сообщил, что размещение на внешней подвеске топливных баков и вооружения делает самолет более заметным для радиолокаторов, однако после выполнения боевой задачи его эффективная поверхность рассеивания снова уменьшается.

В мае этого года автор The National Interest Дэйв Маджумдар заявил, что перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 отличает маневренность, тогда как к достоинствам китайского самолета аналогичного класса Chengdu J-20 следует отнести малозаметность.

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