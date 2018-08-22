Соцсеть начала блокировать профили за «педрильство» и «еврейство»

Социальная сеть Facebook заблокировала на 30 дней аккаунт российского журналиста Олега Кашина за репост шутки Дмитрия Маликова, посвященной «педрильству» и «еврейству». Об этом репортер сообщил на своей резервной странице в сети.

«Здравствуйте, товарищи. Впереди у нас — месяц!» — написал Кашин. В своем Telegram-канале он опубликовал скриншот с сообщением администрации платформы, где сообщалось, что причиной временной блокировки стала цитата твита Дмитрия Маликова.

В конце июля в аккаунте певца в Twitter появилось сообщение о том, что достижение успеха в шоу-бизнесе возможно благодаря двум составляющим — «педрильству» и «еврейству». Лучшим вариантом Маликов назвал «педрильное еврейство».

Позднее исполнитель удалил пост и заявил, что не знает, откуда в его профиле появилась данная публикация. «Что это было, я не понимаю, но это выскочило на моей странице...» — написал Маликов, сопроводив твит извинениями.

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