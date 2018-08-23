Трамп предрек крах экономики в случае импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что рынки обвалятся, если демократы объявят ему импичмент. Об этом он рассказал в интервью Fox News, отвечая на вопрос журналистки Эшли Ирхарт о подобной возможности по итогам промежуточных выборов в Конгресс США.

«Не знаю, как можно объявить импичмент тому, кто проделал великолепную работу», — сказал глава государства. Если подобное когда-либо случится и демократы решатся на импичмент, то «рынки обрушатся, все станут очень бедными», считает он.

Трамп также заявил, что если бы президентом США в 2016 году стала кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, то роста экономики не было бы. По его словам, администрация сейчас делает хорошую работу, однако вести дела с демократами невероятно сложно.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 6 ноября. На них будут переизбраны 35 из 100 сенаторов и все 435 членов палаты представителей. ТАСС отмечает, что обычно во время такого голосования партия, чей кандидат ранее стал президентом, теряет места в нижней палате.

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