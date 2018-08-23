Присяжный спас соратника Трампа от немедленного заключения

Бывшего главу избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта не признали виновным по 18 пунктам обвинения из-за позиции одной из присяжных в суде. Об этом телеканалу Fox News сообщила входившая в жюри присяжных 52-летняя Пола Данкан (Paula Duncan).

«Мы все пытались убедить ее взглянуть на доказательства, мы раз за разом раскладывали их перед ней, но она все равно утверждала, что у нее есть обоснованные сомнения», — рассказала Данкан. Она сообщила, что несмотря на симпатии к американскому лидеру, она не смогла проигнорировать убедительность свидетельств вины его бывшего соратника.

Обсуждение вердикта продолжалось четыре дня. Обычно в суде участвуют 12 присяжных, их имена официально не разглашаются. Если члены жюри в ходе обсуждения не могут прийти к единому решению, судебный процесс признают прошедшим с нарушениями и могут провести заново.

Ранее 23 августа изданию Fox News стало известно, что Трамп готов рассмотреть возможность помилования Манафорта.

22 августа суд присяжных признал Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения из 18. Его осудили за нарушение налогового и банковского законодательства и сокрытие зарубежных счетов в банках. По остальным пунктам присяжные не пришли к единогласному решению. По совокупности обвинений бывшему руководителю штаба Трампа грозит до 80 лет тюрьмы.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. Против него были выдвинуты обвинения в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, заговоре против США. В июне 2018 года появилась информация, что компания, подконтрольная Манафорту и его супруге, получила кредит на 10 миллионов долларов от российского бизнесмена Олега Дерипаски.

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