Россия задумалась о щелчке по американским политикам

Россия может запретить въезд в страну некоторым американским политикам в рамках ответа на новые антироссийские санкции, введенные Вашингтоном. Однако точные ответные меры пока не определены. Об этом в интервью российскому журналу «Международная жизнь» рассказал заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

«Когда кто-то из них узнает, что он или она ущемлен или ущемлена во всеобъемлющих правах, потому что он или она просто не может получить российскую визу — это некий щелчок по носу и самолюбию. На общем фоне все это мелочи. Есть множество других способов ответить — но не в ущерб себе», — отметил дипломат, добавив, что Россия намеренно оставляет неопределенность в вопросе ответа на санкции.

«Если начнем заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление наших же позиций», — рассказал он.

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Рябков пояснил, что на ввод ограничительных мер «можно отвечать симметрично, асимметрично, а можно расширять собственные списки "подсанкционных" политиков».

Замглавы МИД добавил, что в данном случае «совсем не обязательна стопроцентная зеркальность». «Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях», — сообщил он.

27 августа, как ожидается, США введут новые санкции в отношении России. Они, в частности, распространяются на экспорт продукции, связанной со сферой национальной безопасности.

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