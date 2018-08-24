Обувной магазин шокировал клиентов пошлым лозунгом

Профессор Лидского университета Кристофер Лайон раскритиковал обувную компанию Goodwin Smith за пошлый лозунг, который был напечатан на внутренней стороне продававшихся в ее магазине кроссовок. Об этом сообщает Daily Mail.

«If in doubt, fuck it?» — гласила надпись («Если сомневаешься, забей?»). Кроме того, при покупке каждой пары клиентам полагались презервативы в подарок.

Лайон решил, что таким поведением компания «провоцирует мужчин на сомнительные действия», и вернул купленные кроссовки в магазин. Позже он рассказал о случившемся в своем Twitter.

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Мужчину поддержали пользователи соцсети. «Какой же мерзкий, сексистский маркетинговый ход», — возмутились они. «Я в шоке. А как же социальная ответственность?» — написала другая пользовательница и поставила хэштег #rapeculture («культура изнасилования»).

Однако на все негативные комментарии представители бренда ответили, что цитата относится к жизни в целом и в ней нет никаких подтекстов сексуального характера.

В августе американский ресурс Bored Panda сделал подборку скрытых надписей на этикетках и ярлыках, прикрепленных к одежде. «Аккуратнее. Он у тебя один», — гласила нашивка на внутренней стороне мужских брюк около ширинки. «Спенсер Харт надеется, что в этом ты кого-нибудь подцепишь», — пошутили на ярлыках одежды марки Spencer Hart.

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