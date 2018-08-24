Украинские солдаты послушали Порошенко и упали в обморок

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Во время речи президента Украины Петра Порошенко на военном параде, посвященном Дню независимости, солдат почетного караула потерял сознание. Видео опубликовал «Информатор».

«Страна.ua» указывает, что бойцу стало плохо, когда украинский президент рассказывал о Европе. «Я хочу отдельно обратить внимание: и мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет законченным и идеальным проектом. Цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины. На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской страны, мира и безопасности в Европе было бы меньше», — говорил Порошенко, пока охрана, подхватив под руки солдата караула, выводила его за территорию.

Позже стало известно о втором принимавшем участие в параде солдате, потерявшем сознание в ходе речи Порошенко. «Информатор» отмечает, что солдат Десантно-штурмовых войск упал в обморок во время объявленной по погибшим бойцам ВСУ минуты молчания. Сослуживцы бросились на помощь рухнувшему на землю бойцу и оттащили из колонны в толпу для оказания медицинской помощи.

7 июня 2014 года на церемонии инаугурации Порошенко солдат почетного караула потерял сознание в тот момент, когда глава государства проходил мимо него по красной дорожке в Верховную Раду. Через два месяца сын президента Украины упал в обморок во время молебна за Украину в киевском соборе Святой Софии.

24 августа на Украине отмечается День независимости страны. В центре Киева состоялся военный парад с участием 4,5 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники.

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