Госдеп потроллил Кремль

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Госдепартамент США объявил название новой должности — старший советник по вредоносным действиям и трендам (Senior Advisor for Russian Malign Activities and Trends — SARMAT), аббревиатура которой совпадает с названием российского ракетного комплекса «Сармат». Об этом сообщает CNBC.

«Троллинг — последний удар в конфликте между США и Россией, поскольку обе страны по-прежнему продолжают участвовать в необычном для XXI века противостоянии», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что пока остается неизвестным положение сотрудника SARMAT и кто был назначен на эту должность. По словам помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, советник по России должен будет заняться разработкой межрегиональной стратегии по работе с российской угрозой.

В конце июня Уэсс Митчелл заявил, что Вашингтон хочет более тесных отношений с Москвой, однако не готов для этого поступиться своими принципами или союзниками. «Это будет возможно, только если Россия прекратит свое агрессивное поведение», — отметил дипломат.

Ракета РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира, в том числе через полюса планеты. Во время своей последней прямой линии президент России Владимир Путин анонсировал принятие на вооружение новой тяжелой жидкостной ракеты уже в 2020 году.

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