Ракетоносцам Ту-95МС поменяют двигатели

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС получит модифицированный турбовинтовой двигатель НК-12, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Двигатель НК-12МПМ, разработанный самарским «Кузнецовым», является усовершенствованной версией НК-12МП. Обновленный силовой агрегат позволяет улучшить взлетные характеристики самолета, увеличить грузоподъемность и дальность полета. В новом двигателе используются более мощные винты, а благодаря новым конструкторским решениям уровень вибраций от силовой установки уменьшился почти в два раза.

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«Инновационные конструкторские решения, использованные при создании двигателя, делают ракетоносец еще более мощным, быстрым и эффективным. При этом уровень наших разработок в сфере турбовинтовых двигателей остается недосягаемым для зарубежных конкурентов», — считает индустриальный директор кластера вооружений Сергей Абрамов.

В настоящее время самолет Ту-95МС с НК-12МПМ проходит государственные испытания Министерства обороны России.

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