Раскрыты перспективы российских «Тигра», «Медведя» и «Волка»

Генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий рассказал «Интерфаксу» о перспективах российских бронеавтомобилей «Тигр», «Медведь» и «Волк».

«Работы над новым поколением "Тигра" идут в соответствии с графиком. Надо понимать, что это ОКР, которая финансируется оборонным ведомством, потому и все работы проходят под строгим контролем. Любой срыв сроков влечет штрафные санкции. По плану, создание опытного образца машины мы должны осуществить до конца года», — сказал Красовицкий.

По его словам, внешний облик бронеавтомобиля изменится. «Ведь мы увеличиваем и забронированный объем машины, и его защищенность», — заявил менеджер.

Говоря о «Медведе», Красовицкий отметил, что в 2017 году начались работы по адаптации бронеавтомобиля под нужды Минобороны, которые в настоящее время находятся на стадии технического задания. «Просто требования к технике у войск национальной гвардии России и нашего министерства обороны разные. О поставках можно будет говорить только после завершения всех испытаний доработанного образца», — сказал глава компании.

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Также менеджер рассказал о возобновлении работ над многоцелевым модульным автомобилем «Волк» с колесными формулами 4х4 и 6х6. «До нас подобного в нашей стране никто не делал. Машины созданы с использованием современных технологий», — отметил он.

По его словам, машины оснащены регулируемой независимой гидропневматической подвеской, позволяющей не только менять высоту дорожного просвета, но и регулировать наклон и крен машины, а также бортовой информационной управляющей системой.

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