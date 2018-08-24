В России придумали замену «Сникерсу»

Российское акционерное общество «Военторг» разработало аналог шоколадного батончика «Сникерс». Импортозамещающая шоколадка будет выпускаться под брендом «Армия России» и будет в полтора раза менее калорийной, чем популярный оригинал. Об этом рассказал гендиректор «Военторга» Владимир Павлов, передает РБК.

Масса батончика составит всего 40 граммов. Стоимость одной шоколадки составит 30 рублей. Павлов утверждает, что батончик от «Армии России» ничем не хуже «Сникерса».

«Я его пробовал тоже, и он мне объективно понравился. Более того, когда наш военнослужащий подходит к вендинговому аппарату, то правильнее, чтобы там была продукция российского производителя, а не американский шоколад», — заявил Павлов.

«Военторг» принадлежит компании АО «Гарнизон» — это правопреемник «Оборонсервиса» — известной по скандалу с бывшим министром обороны России Антолием Сердюковым. Гарнизон же на 100 процентов принадлежит министерству обороны России. Когда батончики Армии России поступят в широкую продажу, Павлов не рассказал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!